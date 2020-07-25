В Рыбинске детский парк в Переборах готов на 75%

25 Июль 2020 2020-07-24T17:36:29+03:00

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В Рыбинске завершается благоустройство Детского парка в микрорайоне Переборы. Здесь работают две подрядные организации: одна занимается территорией, устанавливает терем и оборудует детские площадки, а вторая реконструирует помещения туалета и бывшего склада.

На данный момент 75% объема уже выполнено.

- Здесь будут две игровые площадки со специальным покрытием: для самых маленьких и для детей среднего возраста. Откроется и спортивная площадка для игр в городки, волейбол и большой теннис. Достраивается новый терем, а перед ним будет площадка для проведения массовых культурных мероприятий, - рассказала заместитель главы по социальным вопросам Наталья Шульдина.

На территории парка удалось сохранить голубые ели, березы, а еще пару «исторических» качелей. Покрашено и обновлено судно на подводных крыльях «Ракета», будут установлены скамьи и урны.

На все про все потрачено 24,8 миллиона рублей – деньги из трех бюджетов. Парк должен открыться к 25 августа.

ИСТОЧНИК KP.RU