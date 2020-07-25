2020-07-24T17:36:29+03:00
Общество

В Рыбинске детский парк в Переборах готов на 75%

Открыть его должны к 25 августа
Полина Вачнадзе
Поделиться:
Открыть парк должны к 25 августа. ФОТО: администрация РыбинскаОткрыть парк должны к 25 августа. ФОТО: администрация Рыбинска
Изменить размер текста:

В Рыбинске завершается благоустройство Детского парка в микрорайоне Переборы. Здесь работают две подрядные организации: одна занимается территорией, устанавливает терем и оборудует детские площадки, а вторая реконструирует помещения туалета и бывшего склада.

На данный момент 75% объема уже выполнено.

- Здесь будут две игровые площадки со специальным покрытием: для самых маленьких и для детей среднего возраста. Откроется и спортивная площадка для игр в городки, волейбол и большой теннис. Достраивается новый терем, а перед ним будет площадка для проведения массовых культурных мероприятий, - рассказала заместитель главы по социальным вопросам Наталья Шульдина.

На территории парка удалось сохранить голубые ели, березы, а еще пару «исторических» качелей. Покрашено и обновлено судно на подводных крыльях «Ракета», будут установлены скамьи и урны.

На все про все потрачено 24,8 миллиона рублей – деньги из трех бюджетов. Парк должен открыться к 25 августа.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Ярославле подрядчик устраняет провалы на тротуарах в Заволжском районе
Четверо пострадавших. На выезде из Ярославля столкнулись три машины
В Ярославле будут судить телефонного мошенника из Самарской области
В Рыбинске детский парк в Переборах готов на 75%
В Ярославле изъяли больше 200 банок снюсов
В Ярославле в лесополосе женщина потеряла сына
В Ярославле под грузовой поезд попал мужчина
В Ярославской области после ремонта открыли мост через реку Юхоть
С теплохода Кострома – Ярославль спрыгнул пассажир
В Ярославле останавливался теплоход с коронавирусным больным на борту
Прокуратура нашла нарушения в работе департамента городского хозяйства Ярославля
В Рыбинске у вокзала установили ретро-паровоз
Реконструкцию площади Труда в Ярославле хотят закончить ко Дню города
С «Южного водоканала» в Ярославской области взыскали 4,8 миллиона рублей на зарплаты
В Ярославской области открывается сезон охоты на болотно-луговую дичь
«Просил жителей не трогать мост». В Ярославской области глава района получил «неуд» за работу
В Ярославской области поручитель расплатился за чужой кредит своей недвижимостью
В Ярославской области пропал мужчина
В Ярославской области столкнулись две легковушки и грузовик
«Ласточки» между Ярославлем и Костромой будут ходить по пятницам и выходным
В музее «Ростовский кремль» для посетителей открываются еще два отдела
В Рыбинске тренируется молодежная сборная России по шорт-треку
Ярославская спортсменка завоевала бронзу на Кубке России по пулевой стрельбе
Домой в Ярославскую область из-за границы вернули 250 человек
Жители Ростова Великого остались без горячей воды
Один из ярославских дворов превратился в полосу препятствий
Ярославская школа заплатит девочке за упавшие ей на голову футбольные ворота
В Ярославле скоро откроется первая в городе модельная библиотека