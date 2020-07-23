2020-07-23T15:48:30+03:00
Общество

Ярославская школа заплатит девочке за упавшие ей на голову футбольные ворота

Ущерб оценили в 50 тысяч рублей
Полина Вачнадзе
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Ярославская школа заплатит ребенку за упавшие ей на голову футбольные воротаЯрославская школа заплатит ребенку за упавшие ей на голову футбольные воротаФото: Олег УКЛАДОВ
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Несчастный случай в ширинской школе Ярославского района произошел 19 апреля прошлого года. На голову 10-летней девочки упали тяжелые футбольные ворота. Ребенок получил закрытую черепно-мозговую травму и сотрясение головного мозга. Прокурорская проверка показала, что ворота не были закреплены должным образом.

В защиту интересов несовершеннолетней прокуратура Ярославского района вышла в суд с требованием взыскать с образовательного учреждения 100 тысяч рублей. В такую сумму оценили моральный вред, причиненный ребенку.

Суд установил, что спортивная площадка не соответствовала требованиям законодательства, и для тех, кто ее использует, в том числе и детей, существовала реальная угроза. Ярославский районный суд в пользу девочки взыскал 50 тысяч рублей, но школа с таким решением не согласилась и подала апелляционную жалобу в областной суд.

Однако, доводы образовательного учреждения для судебной коллегии показались не убедительными и предыдущее решение осталось без изменения.

ИСТОЧНИК KP.RU

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