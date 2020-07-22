2020-07-22T15:22:36+03:00
Общество

Около Толгского монастыря в Ярославле восстановили причал

Плавпричал затопило во время весеннего паводка
Светлана Крутикова
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В ближайшее время покрасят причальную инфраструктуру и отремонтируют все мостовые сооруженияВ ближайшее время покрасят причальную инфраструктуру и отремонтируют все мостовые сооруженияФото: Правительство Ярославской области
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Пристань у Толгского монастыря вернулась на свое место. Причал затопило во время весеннего паводка. По этой причине пароход был вынужден подходить к берегу носом.

- Как только уровень воды достиг нормы, причал восстановили. Поскольку в летний период пассажирооборот на остановке «Толга» достаточно большой, проблему отсутствия причала решили в оперативном режиме. В ближайшем будущем технические службы ярославского речного порта покрасят причальную инфраструктуру и отремонтируют все мостовые сооружения, - прокомментировал ситуацию начальник управления городского пассажирского транспорта Сергей Волканевский.

Причал восстановили, однако жители обратили внимание на то, что нет боковых стен навеса, которые могли бы защитить от дождя и ветра, а также лавочек. В мэрии эти замечания пообещали учесть.

ИСТОЧНИК KP.RU

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