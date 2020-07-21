2020-07-21T13:38:09+03:00
Общество

В угличскую колонию пытались перекинуть 32 телефона и дрожжи

«Посылку» собирался доставить 35-летний местный житель
Полина Вачнадзе
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В угличскую колонию пытались перекинуть 32 телефона и дрожжи. ФОТО: пресс-служба УФСИН по Ярославской областиВ угличскую колонию пытались перекинуть 32 телефона и дрожжи. ФОТО: пресс-служба УФСИН по Ярославской области
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32 мобильных телефона, шесть зарядных устройств, пять гарнитур к мобильникам, а еще четыре пакета дрожжей пытался перекинуть на территорию угличской колонии №3 местный житель. Но 35-летнего мужчину задержали сотрудники оперативного и кинологического отделов.

В отношении угличанина составлен протокол об административном правонарушении. Все отобранные у мужчины вещи относятся к числу запрещенных для передачи заключенным. Штраф за составляет от 3 до 5 тысяч рублей. При этом все предметы будут конфискованы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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