У врачей онкологической больницы Ярославля нашли COVID-19
Три отделения приостановили плановый прием пациентов
Прием приостановлен на 7 днейФото: Алексей БУЛАТОВ
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В ярославской онкологической больнице три отделения – радиологическое, хирургическое и гинекологическое – приостановили плановый прием пациентов. Пока – на семь дней, а дальше покажет время. О причинах прекращения госпитализации догадаться не трудно: у нескольких сотрудников во время регулярного осмотра был обнаружен COVID-19.
У всех, с кем контактировали медики, взяты анализы на коронавирус. Те пациенты, что уже находились в стационаре, свое лечение продолжат.
ИСТОЧНИК KP.RU