2020-07-20T14:25:12+03:00
Коронавирус Covid-19

У врачей онкологической больницы Ярославля нашли COVID-19

Три отделения приостановили плановый прием пациентов
Полина Вачнадзе
Поделиться:
Прием приостановлен на 7 днейПрием приостановлен на 7 днейФото: Алексей БУЛАТОВ
Изменить размер текста:

В ярославской онкологической больнице три отделения – радиологическое, хирургическое и гинекологическое – приостановили плановый прием пациентов. Пока – на семь дней, а дальше покажет время. О причинах прекращения госпитализации догадаться не трудно: у нескольких сотрудников во время регулярного осмотра был обнаружен COVID-19.

У всех, с кем контактировали медики, взяты анализы на коронавирус. Те пациенты, что уже находились в стационаре, свое лечение продолжат.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Ярославской области снова будет гроза
На дороги Ярославской области выйдут 10 новых автобусов
Ярославским НКО в работе помогает «Ресурсный центр»
В этом году клещи кусают ярославцев в 2 раза реже, чем обычно
Здание транспортной полиции в Ярославле пострадало и от огня, и от воды
У врачей онкологической больницы Ярославля нашли COVID-19
Двое нетрезвых ярославцев мешали пожарным тушить здание полиции
Информация о размещении агитационных материалов в издании «Комсомольская правда»
Ярославец, снявший драку с полицейским, принес извинения за свое поведение
В Ярославской области ломбарды выдали займов на 135,5 миллиона рублей
Новорожденной альпака из ярославского зоопарка выбрали имя
В Ярославле мужчина попал под поезд
В Ярославской области сгорела частная конюшня
В Ярославской области в ДТП погибли двое мужчин
В Ярославле строят ясли в Дзержинском районе
«Безумие в глазах отца». Очевидцы рассказали, как в Ярославле из окна выпал ребенок
Ярославец ответит за ДТП у полигона «Скоково»
В Пошехонском районе ремонтируют мост через реку Ветху
В Ярославской области подростки, угрожая ножом, отобрали у знакомого телефон и деньги
В Ярославской области ожидаются дождь, гроза и сильный ветер
Появилось видео с места пожара в здании транспортной полиции в Ярославле
В Ярославле горит здание транспортной полиции
Жительница Ярославля попалась на удочку телефонных мошенников