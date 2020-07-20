У врачей онкологической больницы Ярославля нашли COVID-19

20 Июль 2020 2020-07-20T14:25:12+03:00

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В ярославской онкологической больнице три отделения – радиологическое, хирургическое и гинекологическое – приостановили плановый прием пациентов. Пока – на семь дней, а дальше покажет время. О причинах прекращения госпитализации догадаться не трудно: у нескольких сотрудников во время регулярного осмотра был обнаружен COVID-19.

У всех, с кем контактировали медики, взяты анализы на коронавирус. Те пациенты, что уже находились в стационаре, свое лечение продолжат.

ИСТОЧНИК KP.RU