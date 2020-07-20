В Ярославле мужчина попал под поезд

20 Июль 2020 2020-07-20T11:36:52+03:00

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Трагедия случилась вчера, 19 июля, около 11 часов ночи на станции Филино в Заволжском районе города. Под колесами грузового состава погиб 36-летний ярославец. Как сообщили КП-Ярославль в пресс-службе транспортной полиции мужчина переходил пути на пешеходному переходу, но на красный сигнал светофора.

Машинист попытался предотвратить наезд, но не смог быстро остановить поезд. Сейчас сотрудники полиции выясняют все обстоятельства ЧП. Возможно, что пешеход был пьян, поэтому не обратил внимания ни на красный свет, ни на приближающийся состав.

ИСТОЧНИК KP.RU