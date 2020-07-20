2020-07-20T11:36:52+03:00
Происшествия

В Ярославле мужчина попал под поезд

ЧП произошло в Заволжском районе
Полина Вачнадзе
Поделиться:
В Ярославле мужчина попал под поездВ Ярославле мужчина попал под поездФото: Никита ПОЛЬКО
Изменить размер текста:

Трагедия случилась вчера, 19 июля, около 11 часов ночи на станции Филино в Заволжском районе города. Под колесами грузового состава погиб 36-летний ярославец. Как сообщили КП-Ярославль в пресс-службе транспортной полиции мужчина переходил пути на пешеходному переходу, но на красный сигнал светофора.

Машинист попытался предотвратить наезд, но не смог быстро остановить поезд. Сейчас сотрудники полиции выясняют все обстоятельства ЧП. Возможно, что пешеход был пьян, поэтому не обратил внимания ни на красный свет, ни на приближающийся состав.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Информация о размещении агитационных материалов в издании «Комсомольская правда»
Ярославец, снявший драку с полицейским, принес извинения за свое поведение
В Ярославской области ломбарды выдали займов на 135,5 миллиона рублей
Новорожденной альпака из ярославского зоопарка выбрали имя
В Ярославле мужчина попал под поезд
В Ярославской области сгорела частная конюшня
В Ярославской области в ДТП погибли двое мужчин
В Ярославле строят ясли в Дзержинском районе
«Безумие в глазах отца». Очевидцы рассказали, как в Ярославле из окна выпал ребенок
Ярославец ответит за ДТП у полигона «Скоково»
В Пошехонском районе ремонтируют мост через реку Ветху
В Ярославской области подростки, угрожая ножом, отобрали у знакомого телефон и деньги
В Ярославской области ожидаются дождь, гроза и сильный ветер
Появилось видео с места пожара в здании транспортной полиции в Ярославле
В Ярославле горит здание транспортной полиции
Жительница Ярославля попалась на удочку телефонных мошенников