В мэрии Ярославля назвали дороги, которые отремонтируют в 2021 году: список

18 Июль 2020 2020-07-18T13:34:36+03:00

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Вчера, 17 июля, в мэрии Ярославля озвучили предварительный список дорог, которые планируют отремонтировать в следующем году.

- В 2021 году в нормативное состояние приведем порядка 23 километров дорог. Многие объекты отремонтируют в рамках подготовки к чемпионату мира по волейболу, который состоится в 2022 году. А также те объекты, которые необходимо привести в порядок по решению суда, - отметил директор департамента городского хозяйства Ярослав Овчаров.

На данный момент предварительный перечень дорог выглядит так:

- улица Цветочная (от улицы Урочской до дома № 11а по улице Цветочной);

- проспект Авиаторов (от Тверицкой набережной до улицы Дачной);

- улица Стопани (от Сквозного переулка до дома № 45 по улице Стопани);

- проспект Машиностроителей (от проспекта Авиаторов до улицы Папанина);

- улица Розы Люксембург (от улицы Автозаводской до улицы Чкалова);

- улица Промышленная (от проспекта Октября до улицы Осташинской);

- проспект Толбухина (от улицы Большой Федоровской до проспекта Октября);

- улица Волжская набережная (от улицы Красный съезд до улицы Победы);

- Мышкинский проезд (от улицы Магистральной до моста через реку Которосль в створе Комсомольской площади);

- улица Осташинская (от транспортной развязки через ж/д пути в районе проспекта Дзержинского до улицы Промышленной);

- 2-й Брагинский проезд (от улицы Батова до улицы Панина);

- улица Малая Пролетарская (от Московского проспекта до улицы Мельничной, в районе Тропинского проезда);

- улица Мельничная (от улицы Малой Пролетарской до улицы Златоустинской);

- Тормозное шоссе (от улицы Златоустинской, включая улицу Вишняки, до улицы Корабельной);

- улица Корабельная (от улицы Ярославской до улицы Светлой);

- улица Строителей (от улицы Бабича до Ленинградского проспекта);

- улица 1905 года (от улицы Большой Норской до дома № 15 по улице 1905 года);

- проезд Шавырина (от улицы Урицкого до дома № 24 по проезду Шавырина);

- улица Красноборская (от проспекта Авиаторов до улицы Серго Орджоникидзе).

Как отметили в мэрии, работы на Мышкинском проезде рассчитаны на два года.

Составленный список еще обсудят с общественниками. После чего специалисты департамента дорожного хозяйства начнут готовить проектно-сметную документацию по всем объектам. До конца этого года планируют провести все контрактные процедуры.

ИСТОЧНИК KP.RU