В ДТП в Ярославской области пострадали четыре ребенка
16 июля около шести часов вечера на дороге Тутаев - Шопша произошло ДТП. По предварительной информации, 30-летний мужчина, находившийся за рулем автомобиля «ВАЗ», не справился с управлением. Машина вылетела в кювет и перевернулась.
В результате аварии пострадали четыре ребенка. Девочек 12, 8, 3 и 2 лет доставили в больницу. Кроме того, травмы получила и 34-летняя пассажирка автомобиля, женщина нуждается в амбулаторном лечении.
- В момент ДТП дети находились на заднем пассажирском сиденье не пристегнутые ремнем безопасности и без детских удерживающих устройств, кроме двухлетней девочки, - сообщили в пресс-службе регионального УМВД.
В отношении водителя составили протоколы об административных правонарушениях.
ИСТОЧНИК KP.RU