В ДТП в Ярославской области пострадали четыре ребенка

18 Июль 2020 2020-07-18T17:00:26+03:00

Водитель не справился с управлением, машина вылетела в кювет и перевернулась Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

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16 июля около шести часов вечера на дороге Тутаев - Шопша произошло ДТП. По предварительной информации, 30-летний мужчина, находившийся за рулем автомобиля «ВАЗ», не справился с управлением. Машина вылетела в кювет и перевернулась.

В результате аварии пострадали четыре ребенка. Девочек 12, 8, 3 и 2 лет доставили в больницу. Кроме того, травмы получила и 34-летняя пассажирка автомобиля, женщина нуждается в амбулаторном лечении.

- В момент ДТП дети находились на заднем пассажирском сиденье не пристегнутые ремнем безопасности и без детских удерживающих устройств, кроме двухлетней девочки, - сообщили в пресс-службе регионального УМВД.

В отношении водителя составили протоколы об административных правонарушениях.

ИСТОЧНИК KP.RU