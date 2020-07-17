2020-07-17T19:07:24+03:00
Общество

В Ярославле из окна выпала двухлетняя девочка

Инцидент произошел на улице Чехова
Светлана Крутикова
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Малышку с травмами доставили в больницуМалышку с травмами доставили в больницуФото: Алексей БУЛАТОВ
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ЧП произошло сегодня, 17 июля. На улице Чехова из окна второго этажа выпала двухлетняя девочка. Малышку с травмами доставили в больницу.

- По предварительной информации, девочка находилась дома под присмотром взрослых. В настоящее время сотрудники полиции проводят проверку, устанавливают все обстоятельства произошедшего, - сообщили в пресс-службе УМВД России по Ярославской области.

Полиция предупреждает: не держите окна открытыми настежь, если дома находится маленький ребенок. Помните, что москитные сетки не являются надежной защитой и, как правило, становятся причиной падения детей. Будьте внимательны к своим детям, чтобы избежать трагедии.

ИСТОЧНИК KP.RU

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