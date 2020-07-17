В Рыбинске установят самоходную зенитку «Шилка»
В Рыбинске у памятника воинам-интернационалистам появится новый памятный знак. Здесь к 90-летию воздушно-десантных войск установят самоходную зенитку «Шилка». Эта техника использовалась в военных действиях в Афганистане.
- В настоящее время идут работы по обустройству фундамента, на который установят технику. Уже сделали песчано-щебеночную подушку, завтра рабочие начнут заливать бетон, - рассказала директор департамента ЖКХ, транспорта и связи Олеся Минеева.
Напомним, ранее к Юбилею Победы в Рыбинске на площади Маршала Жукова установили две артиллерийские пушки.
ИСТОЧНИК KP.RU