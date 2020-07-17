В Рыбинске установят самоходную зенитку «Шилка»

17 Июль 2020 2020-07-17T16:31:17+03:00

В Рыбинске готовят основание под новый памятный знак Фото: Администрация Рыбинска

Памятный знак появится в городе к 90-летию ВДВ

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В Рыбинске у памятника воинам-интернационалистам появится новый памятный знак. Здесь к 90-летию воздушно-десантных войск установят самоходную зенитку «Шилка». Эта техника использовалась в военных действиях в Афганистане.

- В настоящее время идут работы по обустройству фундамента, на который установят технику. Уже сделали песчано-щебеночную подушку, завтра рабочие начнут заливать бетон, - рассказала директор департамента ЖКХ, транспорта и связи Олеся Минеева.

Напомним, ранее к Юбилею Победы в Рыбинске на площади Маршала Жукова установили две артиллерийские пушки.

ИСТОЧНИК KP.RU