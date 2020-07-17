Специалисты филиала «Россети Центр» пресекли безучетное энергопотребление в Ярославской области

17 Июль 2020 2020-07-17T15:22:16+03:00

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Сотрудники филиала «Россети Центр Ярэнерго» в ходе рейда на территории Ярославского района обнаружили действующую майнинговую ферму вблизи деревни Кузнечиха Глебовского сельского округа, потребляющую электроэнергию в обход прибора учета. Объем безучетного энергопотребления составил 764 500 кВтч, ущерб - порядка 1,9 млн рублей.

Вдали от дороги за пышной растительностью скрывалась постройка, огороженная высоким забором. Энергетиков насторожили характерные звуки работающих вентиляторов охлаждения и блоков питания, так как по документам в этом месте было произведено технологическое присоединение к электросети жилого дома. Здесь же были установлены контейнеры и бытовки с 4G антеннами, видеонаблюдение за дорогостоящим оборудованием и дежурный персонал. Выполненные контрольные замеры показали реальную нагрузку на сеть данного объекта - 350 киловатт в час, что равносильно электропотреблению трех многоквартирных девятиэтажных домов за один час.

От специалистов группы инспекционного контроля (ГИК) блока безопасности Ярэнерго в присутствии сотрудников УМВД по Ярославской области нарушитель скрылся. В результате проверки прибора учета, размещенного в щите на опоре линии электропередачи, было обнаружено, что майнинг-ферма подключена напрямую к сети, минуя счетчик. Энергетики отключили питающую линию от электроустановки потребителя и выписали акт о неучтенном потреблении электроэнергии. Теперь с владельца оборудования будет взыскана стоимость неучтенной электроэнергии от даты предыдущей проверки прибора учета согласно Постановлению Правительства № 354 от 06.05.2011.

Чтобы определить уровень потерь электроэнергии в сети и вовремя предпринять меры по противодействию хищениям, специалисты «Россети Центр» регулярно сводят баланс электроэнергии, в том числе в отдельных узлах сети. Незаконное потребление электроэнергии часто становится причиной снижения надежности электроснабжения добросовестных потребителей, а в отдельных случаях представляет риск для здоровья и жизни людей. В частности, данная майнинг-ферма расположилась на границе с сельским населенным пунктом и могла стать причинной пожара из-за высокой нагрузки на электрическую сеть и нарушений порядка технологического присоединения.

С владельца оборудования взыщут стоимость неучтенной электроэнергии

- Действия недобросовестных майнеров, ворующих электроэнергию, не только мешают нам максимально эффективно выполнять работу по обеспечению качественного и надежного электроснабжения потребителей, но и вредят социально-экономическому развитию регионов. В каждом таком случае речь, как правило, идет о существенном ущербе, энергетики недосчитываются средств, которые могли бы быть направлены на создание новых мощностей для подключения к сетям объектов промышленности, жилищного строительства, социальной сферы. Мы намерены продолжать бескомпромиссную борьбу с этими преступлениями, добиваясь в каждом случае самого сурового наказания для энерговоров, - подчеркнул генеральный директор «Россети Центр» - управляющей организации «Россети Центр и Приволжье» Игорь Маковский.

«Россети Центр» напоминает, что законодательство РФ предусматривает строгое наказание в отношении лиц, незаконно потребляющих электроэнергию. В случае выявления хищений нарушитель не только компенсирует причиненный ущерб электросетевой компании, но и привлекается к уголовной или административной ответственности с выплатой штрафа. С 9 июня 2019 года в России вступили в силу поправки в КоАП РФ, согласно которым вдвое выросли штрафы за повторное самовольное подключение к электрическим сетям и за повторное самовольное (безучетное) энергопотребление. Теперь в таких случаях нарушители - физические лица обязаны будут выплатить от 15 до 30 тысяч рублей, юридические лица - от 200 до 300 тысяч рублей. Должностных лиц могут отстранить от деятельности на срок от двух до трех лет, а также наложить на них штраф от 80 до 200 тысяч рублей.

Энергетики призывают всех, кому становится известно о случаях воровства электроэнергии, незаконного подключения к электросетям, сообщать об этом по круглосуточному телефону Контакт-центра: 8-800-50-50-115 (звонок анонимный и бесплатный) или через анонимную форму обратной связи на официальных сайтах компаний. Также информацию можно сообщить по телефону доверия отдела безопасности филиала «Ярэнерго 8-980-709-90-80, действующего только в пределах региона, по телефону прямой линии 8-800-50-50-115 (звонок бесплатный) или электронной почте vorunet@mrsk-1.ru.