Ярославну за отказ убирать улицы города оштрафовали на 150 тысяч рублей

17 Июль 2020 2020-07-17T17:01:18+03:00

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Ярославна заплатит крупный штраф за отказ от обязательных работ.

31-летняя женщина, обязанная содержать свою несовершеннолетнюю дочь, больше года не платила алименты. В результате образовался немаленький долг - 300 тысяч рублей. Должницу решили привлечь к административной ответственности. Суд рассмотрел материалы дела, признал женщину виновной и приговорил ее к 90 часам обязательных работ.

- Неплательщица должна была убирать улицы родного города. Однако такая перспектива должницу явно не обрадовала, и она просто не явилась на работу, тем самым совершив новое административное правонарушение, - рассказали в пресс-службе УФССП России по Ярославской области.

Женщина вновь предстала перед судом. Теперь ей придется заплатить штраф в размере 150 тысяч рублей. А затем ярославне все-таки придется отработать 90 часов и заплатить дочери 300 тысяч рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU