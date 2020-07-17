Ярославну за отказ убирать улицы города оштрафовали на 150 тысяч рублей
Ярославна заплатит крупный штраф за отказ от обязательных работ.
31-летняя женщина, обязанная содержать свою несовершеннолетнюю дочь, больше года не платила алименты. В результате образовался немаленький долг - 300 тысяч рублей. Должницу решили привлечь к административной ответственности. Суд рассмотрел материалы дела, признал женщину виновной и приговорил ее к 90 часам обязательных работ.
- Неплательщица должна была убирать улицы родного города. Однако такая перспектива должницу явно не обрадовала, и она просто не явилась на работу, тем самым совершив новое административное правонарушение, - рассказали в пресс-службе УФССП России по Ярославской области.
Женщина вновь предстала перед судом. Теперь ей придется заплатить штраф в размере 150 тысяч рублей. А затем ярославне все-таки придется отработать 90 часов и заплатить дочери 300 тысяч рублей.
ИСТОЧНИК KP.RU