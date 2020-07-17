МЧС: гидрологическая ситуация в Ярославской области стабильная

17 Июль 2020 2020-07-17T15:52:19+03:00

Уровень воды в Рыбинском водохранилище ниже отметки неблагоприятного явления Фото: Правительство Ярославской области

Уровень воды в Рыбинском водохранилище ниже отметки неблагоприятного явления

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Несмотря на сильные дожди в центральных регионах России, гидрологическая ситуация в Ярославской области остается стабильной. Уровень воды в Рыбинском водохранилище ниже отметки неблагоприятного явления.

- В Рыбинском водохранилище сохраняется значительный запас свободной емкости для приема притока воды, - сообщила заместитель руководителя - начальник отдела водных ресурсов Верхне-Волжского БВУ по Ярославской области Варвара Мелентьева.

В настоящее время уровень воды в Волге в районе Рыбинска составляет 85,1 метра по Балтийской системе, в районе Ярославля - 84,26 метра. Специалисты продолжают мониторить гидрологическую ситуацию.

Ранее стало известно, что Угличская ГЭС приступила к холостому сбросу воды. Из-за обильных осадков водохранилище переполнилось.

ИСТОЧНИК KP.RU