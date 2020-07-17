2020-07-17T15:52:19+03:00
Общество

МЧС: гидрологическая ситуация в Ярославской области стабильная

Уровень воды в Рыбинском водохранилище ниже отметки неблагоприятного явления
Светлана Крутикова
Поделиться:
Уровень воды в Рыбинском водохранилище ниже отметки неблагоприятного явленияУровень воды в Рыбинском водохранилище ниже отметки неблагоприятного явленияФото: Правительство Ярославской области
Изменить размер текста:

Несмотря на сильные дожди в центральных регионах России, гидрологическая ситуация в Ярославской области остается стабильной. Уровень воды в Рыбинском водохранилище ниже отметки неблагоприятного явления.

- В Рыбинском водохранилище сохраняется значительный запас свободной емкости для приема притока воды, - сообщила заместитель руководителя - начальник отдела водных ресурсов Верхне-Волжского БВУ по Ярославской области Варвара Мелентьева.

В настоящее время уровень воды в Волге в районе Рыбинска составляет 85,1 метра по Балтийской системе, в районе Ярославля - 84,26 метра. Специалисты продолжают мониторить гидрологическую ситуацию.

Ранее стало известно, что Угличская ГЭС приступила к холостому сбросу воды. Из-за обильных осадков водохранилище переполнилось.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Ярославле из окна выпала двухлетняя девочка
Ярославну за отказ убирать улицы города оштрафовали на 150 тысяч рублей
В Рыбинске установят самоходную зенитку «Шилка»
МЧС: гидрологическая ситуация в Ярославской области стабильная
В Ярославле аренда земли под спорткомплексами выросла в 8 раз
Специалисты филиала «Россети Центр» пресекли безучетное энергопотребление в Ярославской области
Житель Рыбинска выращивал около дома коноплю «для себя»
Мэрия Ярославля пересмотрела вопрос переноса остановки на улице Колышкина
Четверо ярославцев подозреваются в незаконном проведении азартных игр
В Рыбинске с перевозчиком троллейбусного маршрута №5 расторгают контракт
В Ярославской области стобалльников на ЕГЭ стало больше
В Ярославле суд приостановил строительство жилых домов на Хуторской
В Ярославской области стали меньше воровать и грабить
Легковушку раздавил Урал: в Ярославской области произошло ДТП с военными грузовиками
Ярославец убил коллегу и угнал его автомобиль
В Ярославской области из-за сильных ливней Угличская ГЭС начала сброс воды
«Продолжаем усиливаться»: в ярославском «Шиннике» четыре новых игрока
В Ярославской области иномарка врезалась в дерево: водитель погиб
В Ярославской области задержали женщин, которые находились в розыске
В Ярославле бывший католический костел выставят на торги
В Рыбинске на мосту через Черемуху из-за дождей провалился тротуар
Ярославцы смогут добраться до Крыма на поезде без пересадок
Первый заместитель мэра Ярославля покидает свой пост
Добрынинский мост в Ярославле останется закрытым
Ярославский «Локомотив» примет участие в предсезонном турнире в Челябинске
Отказался помогать: ярославцы насмерть забили соседа
«Ростелеком» открыл безлимитный доступ к облачному сервису
Работы на Московском проспекте в Ярославле займут два дня