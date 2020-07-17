МЧС: гидрологическая ситуация в Ярославской области стабильная
Несмотря на сильные дожди в центральных регионах России, гидрологическая ситуация в Ярославской области остается стабильной. Уровень воды в Рыбинском водохранилище ниже отметки неблагоприятного явления.
- В Рыбинском водохранилище сохраняется значительный запас свободной емкости для приема притока воды, - сообщила заместитель руководителя - начальник отдела водных ресурсов Верхне-Волжского БВУ по Ярославской области Варвара Мелентьева.
В настоящее время уровень воды в Волге в районе Рыбинска составляет 85,1 метра по Балтийской системе, в районе Ярославля - 84,26 метра. Специалисты продолжают мониторить гидрологическую ситуацию.
Ранее стало известно, что Угличская ГЭС приступила к холостому сбросу воды. Из-за обильных осадков водохранилище переполнилось.
ИСТОЧНИК KP.RU