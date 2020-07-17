Житель Рыбинска выращивал около дома коноплю «для себя»
В поселке Копаево в Рыбинске сотрудники Росгвардии задержали 31-летнего мужчину. Он подозревается в выращивании конопли.
- На придомовой территории обнаружили и изъяли 23 растения в емкостях с грунтом, а также полимерный пакет с веществом растительного происхождения. Экспертиза показала, что в свертке находилась конопля массой около 230 граммов, - рассказали в пресс-службе УМВД России по Ярославской области.
Молодой человек во всем признался и пояснил, что хранил и выращивал растения для себя. В отношении рыбинца возбуждено уголовное дело. Расследование продолжается.
ИСТОЧНИК KP.RU