2020-07-17T14:47:54+03:00
Происшествия

Житель Рыбинска выращивал около дома коноплю «для себя»

Мужчину задержали
Светлана Крутикова
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У рыбинца изъяли 23 растения коноплиУ рыбинца изъяли 23 растения коноплиФото: Михаил ФРОЛОВ
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В поселке Копаево в Рыбинске сотрудники Росгвардии задержали 31-летнего мужчину. Он подозревается в выращивании конопли.

- На придомовой территории обнаружили и изъяли 23 растения в емкостях с грунтом, а также полимерный пакет с веществом растительного происхождения. Экспертиза показала, что в свертке находилась конопля массой около 230 граммов, - рассказали в пресс-службе УМВД России по Ярославской области.

Молодой человек во всем признался и пояснил, что хранил и выращивал растения для себя. В отношении рыбинца возбуждено уголовное дело. Расследование продолжается.

ИСТОЧНИК KP.RU

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