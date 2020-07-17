Мэрия Ярославля пересмотрела вопрос переноса остановки на улице Колышкина

17 Июль 2020 2020-07-17T14:17:56+03:00

Работы на улице Колышкина возобновятся в ближайшее время Фото: Мэрия Ярославля

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Вчера, 16 июля, представители мэрии Ярославля, уполномоченный по правам человека в Ярославской области Сергей Бабуркин и сотрудники ГИБДД вновь встретились с жителями улицы Колышкина. Напомним, первая встреча состоялась 13 июля. Городские власти пообещали перепроверить документацию и рассмотреть другие варианты размещения остановки.

- К сожалению, кардинально поменять ситуацию в части положения остановки невозможно. Требования ГОСТ и СНИП нам это сделать запрещают. Однако в проект все-таки внесли небольшие изменения. Мы решили переместить остановку на 20 метров правее, тем самым обеспечить подъезд к дому. От двух остановок построим отдельно полутораметровые тротуары. Они обеспечат пешеходную доступность к школе, - отметил директор департамента городского хозяйства Ярослав Овчаров.

На проблемном участке между двумя остановками сделают нерегулируемый пешеходный переход, до и после него появятся «лежачие полицейские». Также ещё один пешеходный переход с искусственными неровностями будет непосредственно напротив школы.

Изменения в проектную документацию внесут в ближайшее время, после чего работы на улице Колышкина продолжатся.

ИСТОЧНИК KP.RU