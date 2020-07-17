Четверо ярославцев подозреваются в незаконном проведении азартных игр

17 Июль 2020 2020-07-17T13:52:28+03:00

В квартире предприимчивые ярославцы установили 20 игровых автоматов. ФОТО: СК России по Ярославской области

Игорное заведение приятели организовали в одном из домов на Чкалова

Изменить размер текста: A A

В отношении четверых жителей Ярославской области возбудили уголовные дела. Ярославцы подозреваются в незаконном проведении азартных игр.

В одной из домов на улице Чкалова трое 30-летних мужчин и 28-летняя женщина, которая исполняла обязанности администратора, организовали игорное заведение. В квартире предприимчивые ярославцы установили двадцать игровых автоматов.

- 24 мая этого года сотрудники управления экономической безопасности и полиции пресекли незаконную деятельность. Игровые автоматы изъяли, - сообщили в пресс-службе СК России по Ярославской области.

Расследование уголовных дел продолжается.

ИСТОЧНИК KP.RU