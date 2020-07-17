Четверо ярославцев подозреваются в незаконном проведении азартных игр
В отношении четверых жителей Ярославской области возбудили уголовные дела. Ярославцы подозреваются в незаконном проведении азартных игр.
В одной из домов на улице Чкалова трое 30-летних мужчин и 28-летняя женщина, которая исполняла обязанности администратора, организовали игорное заведение. В квартире предприимчивые ярославцы установили двадцать игровых автоматов.
- 24 мая этого года сотрудники управления экономической безопасности и полиции пресекли незаконную деятельность. Игровые автоматы изъяли, - сообщили в пресс-службе СК России по Ярославской области.
Расследование уголовных дел продолжается.
ИСТОЧНИК KP.RU