В Ярославской области стобалльников на ЕГЭ стало больше

17 Июль 2020 2020-07-17T12:52:23+03:00

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В Ярославской области стали известны первые результаты ЕГЭ. 26 выпускников получили 100 баллов по литературе и информатике.

- Колич ество стобалльников по сравнению с прошлым годом увеличилось. На экзамене по информатике высший балл смогли набрать 14 участников - в прошлом году их было 11. Еще 12 человек получили сто баллов по литературе - это вдвое больше, чем в 2019 году, - отметила директор регионального департамента образования Ирина Лобода.

От 81 до 100 баллов по информатике заработали 27% сдававших. По литературе такие высокие баллы получили почти 19% выпускников. Среди сдававших географию стобалльников нет, однако более 15% участников экзамена смогли набрать достаточно высокие баллы.

ИСТОЧНИК KP.RU