В Ярославле суд приостановил строительство жилых домов на Хуторской

17 Июль 2020 2020-07-17T12:20:34+03:00

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Строительство двух многоэтажных домов на улице Хуторской приостановлено. Об этом вчера, 16 июля, представители мэрии Ярославля и застройщик сообщили жителям поселка Маяковского.

Напомним, волнения начались еще в мае, когда участок земли огородили забором. Жители поселка выступили против строительства многоквартирных домов. Во-первых, ярославцев беспокоила пожарная безопасность: рядом со строящимися домами - лесной массив. А во-вторых, коммуникации, которые находятся в ветхом состоянии. А если к ним подключить еще и многоквартирные дома, то они вовсе могут выйти из строя. В результате жители поселка обратились в суд.

6 июля Заволжский суд вынес решение приостановить строительство двух многоквартирных жилых домов по улице Хуторской до завершения судебного разбирательства.

- Мы переговорили с застройщиком. На данный момент он еще не получил определение суда об остановке строительного процесса. На эту процедуру нужно время. Однако он пошел нам навстречу и остановил строительство до предоставления необходимых документов, - отметил первый заместитель главы территориальной администрации Заволжского района Сергей Щербаков.

ИСТОЧНИК KP.RU