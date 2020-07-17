В Ярославской области стали меньше воровать и грабить

17 Июль 2020 2020-07-17T11:52:24+03:00

В УМВД России по Ярославской области подвели итоги работы за первое полугодие Фото: УМВД по Ярославской области

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В УМВД России по Ярославской области подвели итоги работы за первое полугодие 2020 года.

Криминогенная ситуация в регионе улучшается. Так, число зарегистрированный преступлений снизилось на 9%, в частности тяжких и особо тяжких деяний стало меньше на 10%. На 28% сократилось количество разбоев, на 11% - грабежей, на 10% - угонов, на 14% - краж. На 18% стало меньше преступлений, которые совершаются на улице, и на 8 - в быту.

- Отдельно на коллегии УМВД рассмотрели вопрос о противодействии преступлениям, которые совершаются с использованием информационно-телекоммуникационных технологий. Число подобных преступлений за первое полугодие выросло на 46% - с 1109 до 1622, - рассказали в пресс-службе регионального УМВД.

За отчетный период полицейские выявили 32 наркопреступления, совершенных в составе организованных преступных групп. Из незаконного оборота изъяли более 13 килограммов наркотических средств, психотропных и сильнодействующих веществ. Пресекли деятельность 3 интернет-магазинов, через которые сбывали наркотики, и 4 наркопритонов.

Кроме того, стабилизирована обстановка, связанная с обеспечением безопасности дорожного движения. Количество ДТП уменьшилось на 13%, пострадавших в них людей - на 15%, погибших - на 23%.

ИСТОЧНИК KP.RU