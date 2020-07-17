2020-07-17T15:23:58+03:00
Общество

В Ярославле аренда земли под спорткомплексами выросла в 8 раз

Бизнесмены обратились к региональному уполномоченному по правам предпринимателей
Светлана Крутикова
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Аренда земли под спорткомплексами выросла в 8 раз. ФОТО: сайт Уполномоченного по защите прав предпринимателей в Ярославской областиАренда земли под спорткомплексами выросла в 8 раз. ФОТО: сайт Уполномоченного по защите прав предпринимателей в Ярославской области
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В Ярославле размер арендной платы за земельные участки, на которых находятся спортивные комплексы, увеличился почти в восемь раз. Владельцы спортивных объектов обратились к уполномоченному по правам предпринимателей Ярославской области Альфиру Бакирову.

Один из предпринимателей сообщил, что получил уведомление от Агентства по аренде земельных участков. В документе сказано, что арендная плата изменилась в связи с увеличением кадастровой стоимости земли и изменившимся порядком расчета.

- Большинство спортивных площадок не просто зарабатывают деньги, а проводят соревнования и турниры социальной направленности, на безвозмездной основе предоставляют время для тренировок юным спортсменам, поэтому деятельность в области спорта нельзя приравнивать к приносящей доходы предпринимательской деятельности, - пояснил бизнесмен.

По словам Альфира Бакирова, новые ставки арендной платы экономически обоснованы, а сделанный в одностороннем порядке перерасчет законен. Однако с учетом сложной экономической ситуации бизнес-омбудсмен направил обращение в региональное правительство с предложением изменить порядок расчета арендной платы.

- В существующий порядок расчета мы предлагаем либо ввести поправочный понижающий коэффициент, либо ограничить величину годовой аренды суммой, которая не превышает величину земельного налога. Также мы предлагаем освободить от арендной платы тех предпринимателей, чья деятельность отнесена к пострадавшим из-за ковида отраслям или была приостановлена в период действия ограничительных мер, - прокомментировал бизнес-омбудсмен.

ИСТОЧНИК KP.RU

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