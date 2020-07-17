В Ярославской области из-за сильных ливней Угличская ГЭС начала сброс воды

17 Июль 2020 2020-07-17T10:18:33+03:00

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Угличская ГЭС приступила к холостому сбросу воды. Причиной этому стало переполнение водохранилища из-за сильных дождей. В настоящее время открыты два пролета водосливной плотины с общим мгновенным расходом 460 кубометров в секунду.

- На данный момент Угличское водохранилище наполнено до установленных предельных отметок. Уровень верхнего бьефа находится на отметке 112,95 метра при установленном максимальном нормальном подпорном уровне в 113 метров, - сообщают в пресс-службе Каскада Верхневолжских ГЭС.

Отмечается, что у Угличского водохранилища нет возможности принимать повышенный объем притока воды. Иваньковская ГЭС, которая находится выше по течению, также открыла водосливную плотину и увеличивает объем расходов.

Информацию о планируемых сбросах воды на Рыбинской ГЭС Каскад Верхневолжских ГЭС довел до центра управления в кризисных ситуациях главного управления МЧС России по Ярославской области. Это означает, что уровень воды в Волге в Рыбинске и Ярославле может повыситься до пороговых отметок. А по прогнозам синоптиков в ближайшие дни регион по-прежнему будут заливать дожди.

ИСТОЧНИК KP.RU