В Ярославской области иномарка врезалась в дерево: водитель погиб
Авария произошла в Переславском районе
Автомобиль вылетел с дороги и врезался в деревоФото: УМВД по Ярославской области
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Вчера, 16 июля, около 18:25 в Переславском районе на дороге Слободка - Охотино произошло ДТП.
По предварительной информации, автомобиль «Ниссан», за рулем которого находился 44-летний житель Ростовского района, вылетел с дороги и врезался в дерево. От полученных травм водитель скончался на месте.
- На место ДТП выезжали сотрудники ДПС ГИБДД, следственно-оперативная группа, МЧС, медики. В настоящее время по факту аварии проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства произошедшего, сообщает пресс-служба УМВД России по Ярославской области.
ИСТОЧНИК KP.RU