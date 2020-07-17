2020-07-17T09:14:25+03:00
Происшествия

В Ярославской области иномарка врезалась в дерево: водитель погиб

Авария произошла в Переславском районе
Светлана Крутикова
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Автомобиль вылетел с дороги и врезался в деревоАвтомобиль вылетел с дороги и врезался в деревоФото: УМВД по Ярославской области
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Вчера, 16 июля, около 18:25 в Переславском районе на дороге Слободка - Охотино произошло ДТП.

По предварительной информации, автомобиль «Ниссан», за рулем которого находился 44-летний житель Ростовского района, вылетел с дороги и врезался в дерево. От полученных травм водитель скончался на месте.

- На место ДТП выезжали сотрудники ДПС ГИБДД, следственно-оперативная группа, МЧС, медики. В настоящее время по факту аварии проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства произошедшего, сообщает пресс-служба УМВД России по Ярославской области.

ИСТОЧНИК KP.RU

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