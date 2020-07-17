В Ярославской области иномарка врезалась в дерево: водитель погиб

17 Июль 2020 2020-07-17T09:14:25+03:00

Автомобиль вылетел с дороги и врезался в дерево Фото: УМВД по Ярославской области

Изменить размер текста: A A

Вчера, 16 июля, около 18:25 в Переславском районе на дороге Слободка - Охотино произошло ДТП.

По предварительной информации, автомобиль «Ниссан», за рулем которого находился 44-летний житель Ростовского района, вылетел с дороги и врезался в дерево. От полученных травм водитель скончался на месте.

- На место ДТП выезжали сотрудники ДПС ГИБДД, следственно-оперативная группа, МЧС, медики. В настоящее время по факту аварии проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства произошедшего, сообщает пресс-служба УМВД России по Ярославской области.

ИСТОЧНИК KP.RU