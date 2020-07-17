В Ярославской области задержали женщин, которые находились в розыске
В Рыбинске сотрудники вневедомственной охраны задержали женщину, которая находилась в федеральном розыске и передали ее сотрудникам полиции. 33-летняя местная жительница за кражу была приговорена к обязательным работам. Однако отбывать наказание преступница не собиралась и скрылась. Теперь ей едва ли удастся повторить этот «трюк».
Еще одну преступницу росгвардейцы задержали в Переславле-Залесском. 23-летнюю местную жительницу суд приговорил к трем годам лишения свободы условно, с испытательным сроком.
- Разыскиваемая скрывалась от выполнения назначенных судом обязанностей. Сотрудники вневедомственной охраны установили место, где девушка предположительно могла появиться. Вскоре там ее и обнаружили. Девушку задержали. В настоящее время она находится под стражей, - рассказали в пресс-службе Росгвардии по Ярославской области.
ИСТОЧНИК KP.RU