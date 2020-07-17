2020-07-17T08:43:54+03:00
Общество

В Ярославской области задержали женщин, которые находились в розыске

Об этом сообщила пресс-служба регионального отделения Росгвардии
Светлана Крутикова
Поделиться:
Сотрудники Росгвардии задержали женщин, которые были в розыскеСотрудники Росгвардии задержали женщин, которые были в розыскеФото: Олег ЗОЛОТО
Изменить размер текста:

В Рыбинске сотрудники вневедомственной охраны задержали женщину, которая находилась в федеральном розыске и передали ее сотрудникам полиции. 33-летняя местная жительница за кражу была приговорена к обязательным работам. Однако отбывать наказание преступница не собиралась и скрылась. Теперь ей едва ли удастся повторить этот «трюк».

Еще одну преступницу росгвардейцы задержали в Переславле-Залесском. 23-летнюю местную жительницу суд приговорил к трем годам лишения свободы условно, с испытательным сроком.

- Разыскиваемая скрывалась от выполнения назначенных судом обязанностей. Сотрудники вневедомственной охраны установили место, где девушка предположительно могла появиться. Вскоре там ее и обнаружили. Девушку задержали. В настоящее время она находится под стражей, - рассказали в пресс-службе Росгвардии по Ярославской области.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Легковушку раздавил Урал: в Ярославской области произошло ДТП с военными грузовиками
Ярославец убил коллегу и угнал его автомобиль
В Ярославской области из-за сильных ливней Угличская ГЭС начала сброс воды
«Продолжаем усиливаться»: в ярославском «Шиннике» четыре новых игрока
В Ярославской области иномарка врезалась в дерево: водитель погиб
В Ярославской области задержали женщин, которые находились в розыске
В Ярославле бывший католический костел выставят на торги
В Рыбинске на мосту через Черемуху из-за дождей провалился тротуар
Ярославцы смогут добраться до Крыма на поезде без пересадок
Первый заместитель мэра Ярославля покидает свой пост
Добрынинский мост в Ярославле останется закрытым
Ярославский «Локомотив» примет участие в предсезонном турнире в Челябинске
Отказался помогать: ярославцы насмерть забили соседа
«Ростелеком» открыл безлимитный доступ к облачному сервису
Работы на Московском проспекте в Ярославле займут два дня