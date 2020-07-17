2020-07-17T09:47:07+03:00
Спорт

«Продолжаем усиливаться»: в ярославском «Шиннике» четыре новых игрока

Двое из них - воспитанники собственной академии
Светлана Крутикова
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В ярославском «Шиннике» четыре новых игрока. ФОТО: Группа «ФК «Шинник» Ярославль» ВКонтактеВ ярославском «Шиннике» четыре новых игрока. ФОТО: Группа «ФК «Шинник» Ярославль» ВКонтакте
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Состав ярославского «Шинника» пополнился четырьмя игроками.

15 июля клуб подписал контракт с 18-летними выпускниками собственной академии. Стены центра подготовки юных футболистов Алексей и Александр Рюзовы покинули три года назад, после чего работали в молодежном составе команды.

- Очень надежные парни. Работоспособные, техничные, с высокой дистанционной скоростью. Оба - универсалы: могут сыграть и на позиции защитника, и в полузащите, причем на двух флангах. Примечательно, что Алексей - правша, а Саня - левша, но и у того, и у другого одинаково хорошо поставлен удар и с правой, и с левой ноги, - охарактеризовал своих воспитанников тренер «Шинника» Владимир Ткачев.

Контракт с братьями-близнецами Рюзовыми подписан на два года.

А вчера, 16 июля, соглашение подписали еще с двумя игроками: с 21-летним защитником Евгением Стреловым из саранской «Мордовии» на два года и 22-летним защитником Дмитрием Тананеевым, который минувший сезон отыграл в новотроицкой «Носте». Контракт с Тананеевым рассчитан на три года.

ИСТОЧНИК KP.RU

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