Ярославец убил коллегу и угнал его автомобиль

17 Июль 2020 2020-07-17T10:48:35+03:00

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30-летний житель Ярославля предстанет перед судом. Мужчина обвиняется в совершении серии преступлений.

По версии следствия, в январе этого года подвыпивший ярославец пришел в гости к коллеге, чтобы вместе продолжить банкет. Разгоряченные спиртным, мужчины поругались. Когда закончились слова, в дело пошел нож. Гость несколько раз ударил хозяина квартиры. От полученных ранений тот скончался на месте. Злоумышленник же взял ключи от машины потерпевшего и скрылся с места преступления. А затем и вовсе уехал из города и продал угнанный автомобиль. Труп мужчины в квартире спустя несколько дней обнаружила соседка и вызвала полицию.

- Находясь в розыске, в марте подозреваемый незаконно проник в дом своего знакомого, который проживает в одной из деревень Ярославского района. Там злоумышленника и задержали, - сообщили в пресс-службе прокуратуры Ярославской области.

В настоящее время расследование завершено, дело передано в суд. Ярославец может отправиться в колонию на 22,5 года.

ИСТОЧНИК KP.RU