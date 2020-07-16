В Ярославле бывший католический костел выставят на торги

16 Июль 2020 2020-07-16T18:54:14+03:00

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В Ярославле выставят на торги объект культурного наследия федерального значения «Дом Чарышникова», также известный как католический костел.

У предыдущего собственника здание изъяли по решению арбитражного суда. Владелец объекта был обязан должным образом содержать его и сохранять в исторически достоверном виде. Однако с этой задачей уже бывший собственник костела не справился. Здание находится в аварийном состоянии, окон и кровли нет.

- Собственнику объекта неоднократно направлялись предписания о необходимости проведения мероприятий по сохранению объекта, но они исполнены не были. Владельца здания оштрафовали, в том числе и за неисполнение предписаний, но никаких действий, чтобы сберечь памятник, он так и не предпринял, - сказал директор регионального департамента охраны объектов культурного наследия Александр Филяев.

Остается надеяться, что будущий собственник костела приведет здание в порядок. Конечно, при условии, что покупатель вообще найдется.

ИСТОЧНИК KP.RU