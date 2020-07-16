В Рыбинске на мосту через Черемуху из-за дождей провалился тротуар

16 Июль 2020 2020-07-16T17:19:10+03:00

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В Рыбинске сильных ливней не выдержал тротуар на мосту через Черемуху. Из-за воды на одном из участков провалился асфальт. Поэтому сегодня, 17 июля, тротуар закрыли для проведения ремонтных работ.

- В первую очередь демонтируем асфальт на поврежденном участке, укрепим и восстановим «дорожную подушку» и бордюрные камни. После этого тротуар откроют для прохода. Асфальтирование выполним, когда позволит погода, - рассказал директор управления городского хозяйства Александр Ермилов.

Сегодня, 16 июля, ночью частично перекрыли Московский проспект в Ярославле. На перекрестке Московского проспекта и Малой Пролетарской по направлению движения в центр города из-за дождей провалился асфальт. Работы на проблемном участке займут два дня.

ИСТОЧНИК KP.RU