2020-07-16T16:54:26+03:00
Общество

Ярославцы смогут добраться до Крыма на поезде без пересадок

Прямые поезда будут ходить через Ярославль и Данилов
Светлана Крутикова
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С 23 июля из Ярославля и Данилова можно будет добраться до Крыма без пересадокС 23 июля из Ярославля и Данилова можно будет добраться до Крыма без пересадокФото: Правительство Ярославской области
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Ярославцы смогут добраться до Крыма без пересадок. Об этом сообщили в региональном правительстве. С 23 июля начнет ходить поезд Вологда - Симферополь, который будет останавливаться в Ярославле и Данилове.

Состав будет ходить раз в три дня. Для пассажиров предусмотрены купейные и плацкартные вагоны. Время в пути от Ярославля до Симферополя составит чуть более двух суток.

- У жителей региона появилась дополнительная возможность с комфортом добраться до черноморских курортов. Отмечу, что в Крым также можно улететь из аэропорта Туношна. Рейсы осуществляются два раза в неделю: по средам и субботам, - сказал и.о. директора департамента транспорта Ярославской области Анатолий Бойко.

ИСТОЧНИК KP.RU

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