Ярославцы смогут добраться до Крыма на поезде без пересадок
Ярославцы смогут добраться до Крыма без пересадок. Об этом сообщили в региональном правительстве. С 23 июля начнет ходить поезд Вологда - Симферополь, который будет останавливаться в Ярославле и Данилове.
Состав будет ходить раз в три дня. Для пассажиров предусмотрены купейные и плацкартные вагоны. Время в пути от Ярославля до Симферополя составит чуть более двух суток.
- У жителей региона появилась дополнительная возможность с комфортом добраться до черноморских курортов. Отмечу, что в Крым также можно улететь из аэропорта Туношна. Рейсы осуществляются два раза в неделю: по средам и субботам, - сказал и.о. директора департамента транспорта Ярославской области Анатолий Бойко.
ИСТОЧНИК KP.RU