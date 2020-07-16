Ярославцы смогут добраться до Крыма на поезде без пересадок

16 Июль 2020 2020-07-16T16:54:26+03:00

С 23 июля из Ярославля и Данилова можно будет добраться до Крыма без пересадок Фото: Правительство Ярославской области

Изменить размер текста: A A

Ярославцы смогут добраться до Крыма без пересадок. Об этом сообщили в региональном правительстве. С 23 июля начнет ходить поезд Вологда - Симферополь, который будет останавливаться в Ярославле и Данилове.

Состав будет ходить раз в три дня. Для пассажиров предусмотрены купейные и плацкартные вагоны. Время в пути от Ярославля до Симферополя составит чуть более двух суток.

- У жителей региона появилась дополнительная возможность с комфортом добраться до черноморских курортов. Отмечу, что в Крым также можно улететь из аэропорта Туношна. Рейсы осуществляются два раза в неделю: по средам и субботам, - сказал и.о. директора департамента транспорта Ярославской области Анатолий Бойко.

ИСТОЧНИК KP.RU