Первый заместитель мэра Ярославля покидает свой пост
Завтра, 17 июля, у Аллы Кибец последний рабочий день
Алла Кибец покидает свой постФото: Мэрия Ярославля
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Первый заместитель мэра Ярославля Алла Кибец покидает свой пост. Завтра, 17 июля, у нее последний рабочий день. Затем она уходит в отпуск, из которого уже не вернется, сообщили в городской администрации. Оставляет свой пост заммэра по семейным обстоятельствам.
На эту должность муниципалитет Ярославля утвердил Аллу Кибец в апреле 2019 года. Ее кандидатуру предложил действующий мэр. Ранее Владимир Волков и Алла Кибец вместе работали в Подмосковье и Переславле-Залесском.
Кто займет освобождающийся пост, пока не известно.
ИСТОЧНИК KP.RU