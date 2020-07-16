Первый заместитель мэра Ярославля покидает свой пост

16 Июль 2020 2020-07-16T16:31:16+03:00

Изменить размер текста: A A

Первый заместитель мэра Ярославля Алла Кибец покидает свой пост. Завтра, 17 июля, у нее последний рабочий день. Затем она уходит в отпуск, из которого уже не вернется, сообщили в городской администрации. Оставляет свой пост заммэра по семейным обстоятельствам.

На эту должность муниципалитет Ярославля утвердил Аллу Кибец в апреле 2019 года. Ее кандидатуру предложил действующий мэр. Ранее Владимир Волков и Алла Кибец вместе работали в Подмосковье и Переславле-Залесском.

Кто займет освобождающийся пост, пока не известно.

ИСТОЧНИК KP.RU