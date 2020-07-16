Добрынинский мост в Ярославле останется закрытым

16 Июль 2020 2020-07-16T15:49:07+03:00

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Движение по Добрынинскому мосту пока не откроют. Городские власти приняли решение продлить запрет до 31 июля.

По словам директора департамента городского хозяйства Ярослава Овчарова, эксперты Института по проектированию строительства мостов отобрали необходимые пробы, сделали контрольные замеры. Эту работу продолжат. Эксперты будут периодически выходить на объект и добирать необходимую информацию.

При этом в мэрии отмечают, что проведение дополнительных мероприятий не отразится на сроках окончания всех работ на путепроводе. Сейчас на Добрынинском мосту ремонтируют опоры и съезды, обустраивают элементы мостового полотна, укладывают асфальт, монтируют ограждения.

ИСТОЧНИК KP.RU