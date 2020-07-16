2020-07-16T14:34:51+03:00
Общество

«Ростелеком» открыл безлимитный доступ к облачному сервису

Пользователям тарифа «Игровой» доступно особо выгодное предложение
Поделиться:
Пользователям тарифа «Игровой» доступно особо выгодное предложениеПользователям тарифа «Игровой» доступно особо выгодное предложение
Изменить размер текста:

«Ростелеком» и компания GFN.RU, которая предоставляет на российском рынке сервис облачного гейминга NVIDIA GeForce NOW™, договорились о расширении географии и запуске новых предложений для клиентов. Абоненты домашнего интернета «Ростелекома» в макрорегионах «Волга», «Северо-Запад», «Центр» и «Юг» теперь могут подключить опцию от GFN.RU и получить безлимитный доступ к облачному геймингу на специальных условиях. Пользователям тарифа «Игровой» доступно особо выгодное предложение. В ближайшие месяцы опция «Облачный гейминг GFN.RU» станет доступна и в других макрорегионах.

Облачные технологии позволяют превратить практически любое устройство в мощный игровой компьютер, а значит не надо копить и тратить деньги на приобретение или обновление дорогостоящей техники. Все благодаря тому, что игра идет на удаленных серверах, а игроку передается только видеопоток. Уникальная технология трассировки лучей NVIDIA RTX™ создает максимально реалистичную картинку в режиме реального времени. Более того, под одним аккаунтом можно играть на разных устройствах в различных ситуациях - дома на стационарном компьютере, а, например, на даче или в гостях - на ноутбуке или телевизоре через ОТТ-приставку Wink+.

Стоимость опции «Облачный гейминг GFN.RU» - от 490 рублей в месяц для подписчиков тарифа «Игровой» (если не активированы другие игровые опции) до 990 рублей в месяц на других тарифах.

- Мы развиваем эксклюзивное сотрудничество с GFN.RU, благодаря чему наши абоненты получили возможность пользоваться безлимитным доступом к облачному геймингу на специальных условиях. Теперь быстрый интернет и подписка на облачный гейминг доступны от одного оператора. Один оператор - максимум возможностей для игроков, - отметил директор игрового направления «Ростелекома» Алексей Степуро.

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Ярославле бывший католический костел выставят на торги
В Рыбинске на мосту через Черемуху из-за дождей провалился тротуар
Ярославцы смогут добраться до Крыма на поезде без пересадок
Первый заместитель мэра Ярославля покидает свой пост
Добрынинский мост в Ярославле останется закрытым
Ярославский «Локомотив» примет участие в предсезонном турнире в Челябинске
Отказался помогать: ярославцы насмерть забили соседа
«Ростелеком» открыл безлимитный доступ к облачному сервису
Работы на Московском проспекте в Ярославле займут два дня
В Ярославле начали ремонтировать улицу Максимова
В центре Ярославля временно ограничат движение транспорта
В Ярославле спасли кота, застрявшего в окне на 12 этаже
В Ярославле звезду «Дома-2» за долг по алиментам приговорили к обязательным работам
В тройном ДТП в Ярославле пострадали пять человек
В Ярославской области объекты культуры возобновляют свою работу
Не поделили пассажиров? В Ярославле подрались водители маршруток
Ярославцы получили по страховкам более 856 миллионов рублей
Ярославец отправится в колонию строгого режима за 11 банок тушенки и 2 банки кофе
В Ярославле из окна седьмого этажа выпал ребенок
Сквер на проспекте Машиностроителей в Ярославле откроют к Дню города
В Ярославле из-за провалившегося асфальта частично перекроют Московский проспект
В Ярославской области пройдет фестиваль воздухоплавания
Решил увезти колонку: в Ярославле водитель забыл вытащить заправочный пистолет и поехал
Определили точные границы между Ярославской и Московской областями
И вновь гроза и ветер: ярославское МЧС опубликовало предупреждение
Рыбинца, который убил жену на глазах у детей, отправили в колонию на 18 лет
«Ростелеком» принимает участие в «Большой перемене»
«Волшебная страна БКАД»: в Ярославской области дорогу выложили битым кирпичом
В Рыбинске из-за коронавируса на карантин закрыли дежурную группу детского сада