«Ростелеком» открыл безлимитный доступ к облачному сервису

16 Июль 2020 2020-07-16T14:34:51+03:00

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«Ростелеком» и компания GFN.RU, которая предоставляет на российском рынке сервис облачного гейминга NVIDIA GeForce NOW™, договорились о расширении географии и запуске новых предложений для клиентов. Абоненты домашнего интернета «Ростелекома» в макрорегионах «Волга», «Северо-Запад», «Центр» и «Юг» теперь могут подключить опцию от GFN.RU и получить безлимитный доступ к облачному геймингу на специальных условиях. Пользователям тарифа «Игровой» доступно особо выгодное предложение. В ближайшие месяцы опция «Облачный гейминг GFN.RU» станет доступна и в других макрорегионах.

Облачные технологии позволяют превратить практически любое устройство в мощный игровой компьютер, а значит не надо копить и тратить деньги на приобретение или обновление дорогостоящей техники. Все благодаря тому, что игра идет на удаленных серверах, а игроку передается только видеопоток. Уникальная технология трассировки лучей NVIDIA RTX™ создает максимально реалистичную картинку в режиме реального времени. Более того, под одним аккаунтом можно играть на разных устройствах в различных ситуациях - дома на стационарном компьютере, а, например, на даче или в гостях - на ноутбуке или телевизоре через ОТТ-приставку Wink+.

Стоимость опции «Облачный гейминг GFN.RU» - от 490 рублей в месяц для подписчиков тарифа «Игровой» (если не активированы другие игровые опции) до 990 рублей в месяц на других тарифах.

- Мы развиваем эксклюзивное сотрудничество с GFN.RU, благодаря чему наши абоненты получили возможность пользоваться безлимитным доступом к облачному геймингу на специальных условиях. Теперь быстрый интернет и подписка на облачный гейминг доступны от одного оператора. Один оператор - максимум возможностей для игроков, - отметил директор игрового направления «Ростелекома» Алексей Степуро.