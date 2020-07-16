Отказался помогать: ярославцы насмерть забили соседа

Приятелям грозит до 15 лет лишения свободы Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Двое ярославцев предстанут перед судом. Они обвиняются в причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшего смерть человека.

По версии следствия, молодые люди распивали спиртное в гостях у соседей. В какой-то момент у них возник конфликт с хозяином квартиры. Мужчина отказался помогать приятелям в получении кредита. Словесная перепалка переросла в драку. Обвиняемые нанесли соседу множественные телесные повреждения. Позднее потерпевший от полученных травм скончался.

- Расследование завершено, уголовное дело направлено в суд. Молодым людям грозит до 15 лет лишения свободы, - сообщили в пресс-службе прокуратуры Ярославской области.