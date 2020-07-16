Работы на Московском проспекте в Ярославле займут два дня

16 Июль 2020 2020-07-16T18:44:18+03:00

Для движения транспорта в сторону центра будут открыты две полосы Фото: Мэрия Ярославля

Дефект выявили только под одной полосой

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Работы на перекрестке Московского проспекта и Малой пролетарской займут два дня. Напомним, что сегодня, 16 июля, ночью из-за провалившегося асфальта на данном участке перекрыли две полосы движения.

- В ночь с 15 на 16 июля вскрыли пять квадратных метров асфальта. На месте определили, что из-за сильных дождей произошел подмыв старого дорожного основания. Решили полностью выбрать весь грунт, который находится под асфальтом в месте провала, заново произвести подслойное уплотнение основания из песка и щебня и заасфальтировать проблемный участок, - рассказал директор департамента городского хозяйства Ярослав Овчаров.

При вскрытии дефект выявили только под одной полосой. Это значит, что для движения транспорта в сторону центра будут открыты две полосы.

Городские власти просят ярославцев с пониманием и терпением отнестись к проводимым работам.

ИСТОЧНИК KP.RU