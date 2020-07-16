2020-07-16T13:20:40+03:00
Общество

В центре Ярославля временно ограничат движение транспорта

Ограничение связано с ремонтом улицы Максимова
Светлана Крутикова
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Ограничение будет действовать до конца ремонтных ремонтОграничение будет действовать до конца ремонтных ремонтФото: Мэрия Ярославля
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На улице Максимова в Ярославле начался ремонт. В связи с этим городские власти решили временно прекратить движение транспорта, так как припаркованные автомобили мешают выполнять работы.

- До конца проведения работ на участке от улицы Трефолева до улицы Андропова и участке от Андропова до дома №3 на улице Максимова будет перекрыто и ограничено движение транспорта, - сообщили в пресс-службе мэрии Ярославля.

Автовладельцев просят быть внимательными и соблюдать правила дорожного движения.

ИСТОЧНИК KP.RU

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