В центре Ярославля временно ограничат движение транспорта
Ограничение связано с ремонтом улицы Максимова
Ограничение будет действовать до конца ремонтных ремонтФото: Мэрия Ярославля
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На улице Максимова в Ярославле начался ремонт. В связи с этим городские власти решили временно прекратить движение транспорта, так как припаркованные автомобили мешают выполнять работы.
- До конца проведения работ на участке от улицы Трефолева до улицы Андропова и участке от Андропова до дома №3 на улице Максимова будет перекрыто и ограничено движение транспорта, - сообщили в пресс-службе мэрии Ярославля.
Автовладельцев просят быть внимательными и соблюдать правила дорожного движения.
ИСТОЧНИК KP.RU