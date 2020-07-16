В Ярославле начали ремонтировать улицу Максимова

16 Июль 2020 2020-07-16T13:51:39+03:00

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В Ярославле начался ремонт улицы Максимова. Она вошла в проект «Улица Победы», приуроченный к 75-летию Победы в Великой Отечественной войне.

- Подрядчик приступил к демонтажу и монтажу бортового камня. Ранее ресурсоснабжающие организации провели ремонт и замену всех инженерных сетей. Улица небольшая, но есть проблема с припаркованными машинами, которые мешают выполнять работы. Поэтому решили временно прекратить движение транспорта. Запрет не распространяется на жителей этой улицы и транспорта спецслужб. В целом работы идут по графику, нареканий нет, - рассказал директор департамента городского хозяйства Ярослав Овчаров.

На участке от дома №3 на улице Максимова до Первомайской отремонтируют более 6 тысяч квадратных метров асфальта, установят недостающие ограждения, нанесут разметку, а также заменят и установят недостающие дорожные знаки. Завершить работы должны к 1 сентября.

ИСТОЧНИК KP.RU