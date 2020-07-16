2020-07-16T13:51:39+03:00
Общество

В Ярославле начали ремонтировать улицу Максимова

На время работ движение транспорта по улице запретили
Светлана Крутикова
Поделиться:
Завершить работы должны к 1 сентябряЗавершить работы должны к 1 сентябряФото: Мэрия Ярославля
Изменить размер текста:

В Ярославле начался ремонт улицы Максимова. Она вошла в проект «Улица Победы», приуроченный к 75-летию Победы в Великой Отечественной войне.

- Подрядчик приступил к демонтажу и монтажу бортового камня. Ранее ресурсоснабжающие организации провели ремонт и замену всех инженерных сетей. Улица небольшая, но есть проблема с припаркованными машинами, которые мешают выполнять работы. Поэтому решили временно прекратить движение транспорта. Запрет не распространяется на жителей этой улицы и транспорта спецслужб. В целом работы идут по графику, нареканий нет, - рассказал директор департамента городского хозяйства Ярослав Овчаров.

На участке от дома №3 на улице Максимова до Первомайской отремонтируют более 6 тысяч квадратных метров асфальта, установят недостающие ограждения, нанесут разметку, а также заменят и установят недостающие дорожные знаки. Завершить работы должны к 1 сентября.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Ярославле начали ремонтировать улицу Максимова
В центре Ярославля временно ограничат движение транспорта
В Ярославле спасли кота, застрявшего в окне на 12 этаже
В Ярославле звезду «Дома-2» за долг по алиментам приговорили к обязательным работам
В тройном ДТП в Ярославле пострадали пять человек
В Ярославской области объекты культуры возобновляют свою работу
Не поделили пассажиров? В Ярославле подрались водители маршруток
Ярославцы получили по страховкам более 856 миллионов рублей
Ярославец отправится в колонию строгого режима за 11 банок тушенки и 2 банки кофе
В Ярославле из окна седьмого этажа выпал ребенок
Сквер на проспекте Машиностроителей в Ярославле откроют к Дню города
В Ярославле из-за провалившегося асфальта частично перекроют Московский проспект
В Ярославской области пройдет фестиваль воздухоплавания
Решил увезти колонку: в Ярославле водитель забыл вытащить заправочный пистолет и поехал
Определили точные границы между Ярославской и Московской областями
И вновь гроза и ветер: ярославское МЧС опубликовало предупреждение
Рыбинца, который убил жену на глазах у детей, отправили в колонию на 18 лет
«Ростелеком» принимает участие в «Большой перемене»
«Волшебная страна БКАД»: в Ярославской области дорогу выложили битым кирпичом
В Рыбинске из-за коронавируса на карантин закрыли дежурную группу детского сада