В Ярославле начали ремонтировать улицу Максимова
В Ярославле начался ремонт улицы Максимова. Она вошла в проект «Улица Победы», приуроченный к 75-летию Победы в Великой Отечественной войне.
- Подрядчик приступил к демонтажу и монтажу бортового камня. Ранее ресурсоснабжающие организации провели ремонт и замену всех инженерных сетей. Улица небольшая, но есть проблема с припаркованными машинами, которые мешают выполнять работы. Поэтому решили временно прекратить движение транспорта. Запрет не распространяется на жителей этой улицы и транспорта спецслужб. В целом работы идут по графику, нареканий нет, - рассказал директор департамента городского хозяйства Ярослав Овчаров.
На участке от дома №3 на улице Максимова до Первомайской отремонтируют более 6 тысяч квадратных метров асфальта, установят недостающие ограждения, нанесут разметку, а также заменят и установят недостающие дорожные знаки. Завершить работы должны к 1 сентября.
ИСТОЧНИК KP.RU