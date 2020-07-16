В Ярославле спасли кота, застрявшего в окне на 12 этаже

16 Июль 2020 2020-07-16T12:50:27+03:00

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В Ярославле спасли кота, который застрял в окне 12-го этажа многоквартирного дома. ЧП произошло вчера, 15 июля, в микрорайоне Яблоневый посад.

Хозяйка животного была на сутках, номера ее телефона никто не знал. Местные жители сняли произошедшее на видео, выложили ролик в соцсетях и стали искать способы, как вызволить бедного котика.

- Позвонили спасателям. Оказалось, что у них вышка до 5 этажа только. Посоветовали звонить в полицию, чтобы найти номер телефона владельцев кота. К счастью, хозяев нашли достаточно быстро, они тут же приехали домой, - рассказала зоозащитница Людмила Одинцова.

По словам Людмилы, состояние животного удовлетворительное. Правда, он лишился одного зуба и двух когтей.

- Слава богу, он жив, кушает, мурчит, котик возрастной. В свое время его принесли с мусорной свалки слепого. Вся семья по очереди выкармливала его из пипетки по часам и днем и ночью, поэтому, наверное, он такой сильный оказался, выжил в данной ситуации, - написала Людмила в социальных сетях.

13 июля понадобилась помощь еще одному ярославскому котику. Животное также застряло в окне. Вызволили кота спасатели Центра гражданской защиты.

ИСТОЧНИК KP.RU