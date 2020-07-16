В Ярославле звезду «Дома-2» за долг по алиментам приговорили к обязательным работам

16 Июль 2020 2020-07-16T12:20:18+03:00

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Звезду проекта «Дом-2» Александра Задойнова привлекли к ответственности за неуплату алиментов. Мужчина задолжал своим детям 600 тысяч рублей.

Должнику запретили выезжать за границу, предупреждали об административной и уголовной ответственности за неуплату алиментов, но ничего не подействовало.

- Данные меры не повлияли должным образом на мужчину. Он так и не начал выплачивать алименты дочерям. В отношении неплательщика судебный пристав составил два административных протокола. Суд рассмотрел их и приговорил должника к 60 часам обязательных работ в клининговой компании, - рассказали в пресс-службе УФССП России по Ярославской области.

ИСТОЧНИК KP.RU