В тройном ДТП в Ярославле пострадали пять человек

16 Июль 2020 2020-07-16T11:51:22+03:00

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Вчера, 15 июля, около 19:50 на площади Богоявления в Ярославле произошло ДТП. 24-летний водитель автомобиля «Ниссан Альмера» столкнулся с автобусом «Мерседес-Бенц». Затем иномарку отбросило в Ниссан Датсун, за рулем которого была 46-летняя женщина.

- В результате ДТП пострадали пять человек: три пассажира автобуса и водители легковых автомобилей. Все нуждаются в амбулаторном лечении, - сообщили в пресс-службе УМВД России по Ярославской области.

По факту ДТП проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

ИСТОЧНИК KP.RU