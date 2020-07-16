В тройном ДТП в Ярославле пострадали пять человек
Авария произошла на площади Богоявления
Пострадавшие нуждаются в амбулаторном леченииФото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН
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Вчера, 15 июля, около 19:50 на площади Богоявления в Ярославле произошло ДТП. 24-летний водитель автомобиля «Ниссан Альмера» столкнулся с автобусом «Мерседес-Бенц». Затем иномарку отбросило в Ниссан Датсун, за рулем которого была 46-летняя женщина.
- В результате ДТП пострадали пять человек: три пассажира автобуса и водители легковых автомобилей. Все нуждаются в амбулаторном лечении, - сообщили в пресс-службе УМВД России по Ярославской области.
По факту ДТП проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства произошедшего.
ИСТОЧНИК KP.RU