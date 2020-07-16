Еще
Радио
Ярославль
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Общество

Не поделили пассажиров? В Ярославле подрались водители маршруток

Очевидцы сняли драку на видео и выложили в соцсетях
Светлана КрутиковаСветланаКрутикова
КомментироватьОставить комментарий
Инцидент произошел вчера, 15 июля. ФОТО: скриншот с видео группа "Жесть Ярославль" ВКонтакте

Инцидент произошел вчера, 15 июля. ФОТО: скриншот с видео группа "Жесть Ярославль" ВКонтакте

Инцидент произошел вчера, 15 июля. Ярославцы сняли случившееся на видео и выложили в социальных сетях.

По словам одних свидетелей, водители не поделили пассажиров на остановке. Вероятно, кто-то из них не соблюдал расписание. Другие утверждают, что один из мужчин начал ремонтировать автобус на остановке, второй стал ему сигналить, чтобы тот отъехал. В результате завязалась перепалка. И неизвестно, чем бы все закончилось, если бы в драку не вмешался молодой человек, проезжавший мимо. Парень остановился, вышел из машин и разнял водителей.

В мэрии сообщили, что по факту драки проведут проверку и привлекут участников конфликта к дисциплинарной ответственности.