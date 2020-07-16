2020-07-16T10:16:26+03:00
Общество

Ярославцы получили по страховкам более 856 миллионов рублей

Большая часть выплат была сделана по договорам страхования жизни
Светлана Крутикова
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По договорам страхования жизни ярославцы получили более 301 миллиона рублейПо договорам страхования жизни ярославцы получили более 301 миллиона рублейФото: Мария ЛЕНЦ
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В первом квартале этого года жители Ярославской области получили по страховкам более 856 миллионов рублей. Об этом сообщила пресс-служба ярославского отделения Банка России.

Большая часть выплат была сделана по договорам страхования жизни - более 301 миллиона рублей. По полисам обязательного автострахования ярославцам выплатили около 239 миллионов, по договорам страхования имущества - около 224 миллионов, по полисам ДМС - около 59 миллионов. Наименьшую сумму составили выплаты по страховкам от несчастных случаев и болезни - около 8 млн рублей.

За первые три месяца этого года жители региона заключили почти 166 тысяч договоров страхования. Общий объем страховых премий по ним составил около 1,7 миллиарда рублей.

В Ярославской области работают 23 страховые компании, имеющие офисы в регионе. Кроме того, ярославцы пользуются дистанционными услугами фирм, у которых офисов на территории региона нет. Жители области оформили договоры страхования в 39 таких компаниях.

ИСТОЧНИК KP.RU

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