2020-07-16T11:18:28+03:00
Общество

В Ярославской области объекты культуры возобновляют свою работу

Массовые мероприятия в учреждениях пока остаются под запретом
Светлана Крутикова
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С 17 июля объекты культуры возобновляют свою работуС 17 июля объекты культуры возобновляют свою работуФото: Правительство Ярославской области
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В Ярославской области продолжается поэтапное снятие ограничений. С 17 июля объекты культуры возобновляют свою работу.

- Учреждения сферы культуры у нас очень разные: есть большие и малые, существуют такие, где очень трудно сохранять социальную дистанцию. Поэтому ограничительные меры, правила и режим работы адаптируются конкретно под каждое, - отметила директор регионального департамента культуры Марина Васильева.

Вновь начнут принимать посетителей Центральный выставочный зал Ярославского областного отделения Союза художников России, экспозиционно-выставочный зал центра имени В.В. Терешковой, музейный комплекс села Вятского. Кроме того, свою работу возобновляют постоянные экспозиции и временные выставки во всех зданиях Ярославского художественного музея.

Напомним, некоторые учреждения вернулись к работе еще на первом этапе снятия ограничений. Так, с 20 июня открылись музейные территории. С 7 июля гостей принимают в большом доме и восточном флигеле музея-заповедника «Карабиха», в минувшие выходные Ростовский кремль открыл выставки для посетителей.

Библиотеки продолжают работать в режиме приема-выдачи книг, театры и концертные организации - в режиме онлайн. Во всех учреждениях культуры по-прежнему под запретом массовые мероприятия.

ИСТОЧНИК KP.RU

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