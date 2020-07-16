Ярославский «Локомотив» примет участие в предсезонном турнире в Челябинске

16 Июль 2020 2020-07-16T15:16:42+03:00

Игры пройдут с 23 по 27 августа

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Ярославский «Локомотив» примет участие в Кубке губернатора Челябинской области. Информация об этом появилась в официальной группе хоккейного клуба ВКонтакте.

Соревнования пройдут с 23 по 27 августа. На турнир приедут пять команд. Соперниками «Локомотива» станут челябинский «Трактор», екатеринбургский «Автомобилист», новосибирская «Сибирь» и нижнекамский «Нефтехимик». Согласно расписанию, которое опубликовано на сайте ХК «Трактор», первую игру ярославская команда проведет 23 августа с «Автомобилистом».

А чуть ранее, с 4 по 9 августа, «Локомотив» станет участником турнира «Sochi Hockey Open». Ярославской команде предстоит сыграть с молодежной сборной России, санкт-петербургским СКА, омским «Авангардом» и хоккейным клубом «Сочи».

ИСТОЧНИК KP.RU