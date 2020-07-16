Ярославец отправится в колонию строгого режима за 11 банок тушенки и 2 банки кофе

16 Июль 2020 2020-07-16T09:50:47+03:00

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28-летнего ранее судимого жителя Дзержинского района признали виновным в мелком хищении.

Установили, что промышлял ярославец в марте и апреле этого года. Сначала мужчина украл из магазина 11 банок тушенки. Через несколько дней из другого магазина мужчина вынес 2 банки кофе. А в третий раз преступник польстился на бутылку вермута. Общий ущерб составил около двух тысяч рублей

- Свою вину мужчина признал. Ранее он был судим за грабеж, отбывал наказание в колонии строгого режима. Также обвиняемый привлекался к административной ответственности за мелкое хищение, - сообщили в пресс-службе прокуратуры Ярославской области.

Учитывая рецидив, суд приговорил любителя поесть и выпить к 6 месяцам колонии строгого режима.

ИСТОЧНИК KP.RU