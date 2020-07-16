16 Июль 2020 2020-07-16T08:46:26+03:00

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Сквер на проспекте Машиностроителей в Ярославле откроют к Дню города. Об этом сообщил директор департамента городского хозяйства Ярослав Овчаров.

- На сегодняшний день серьезных нареканий по качеству работ нет, но есть замечания от архитектора по раскладке плитки. Подрядная организация выполняет работу не по проекту. До подрядчика довели информацию, в ближайшее время он начнет переустройство плитки. К Дню города, который запланирован на 12 сентября, подрядчик должен завершить все работы, пройти техническую приемку и сдать объект, - отметил Ярослав Овчаров.

Территорию сквера, по замыслу архитекторов, планируют разделить на функциональные зоны для людей разных возрастов. Для малышей установят детский городок, для подростков оборудуют спортивную площадку с турниками, тренажерами и роллердромом. Для пожилых людей предусмотрят большое количество лавочек для отдыха. Также в сквере планируют установить сцену для проведения культурно-массовых мероприятий.

К настоящему моменту подрядчик выполнил около 20% работ.

ИСТОЧНИК KP.RU