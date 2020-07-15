В Ярославле из-за провалившегося асфальта частично перекроют Московский проспект

15 Июль 2020 2020-07-15T21:21:52+03:00

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В полночь 16 июля в Ярославле частично перекроют Московский проспект. Связано это с тем, что на перекрестке Московского проспекта и Малой Пролетарской по направлению движения в центр города провалился асфальт.

- После очередных проливных дождей обнаружили провал асфальта. Сотрудники «Горзеленхозстроя» отсыпали проблемное место асфальтовой крошкой. Данная мера к положительному результату не привела. Поэтому приняли решение вскрыть дефектный участок и определить причину провала. Срок ремонта будет известен после вскрытия асфальта, - сказал директор департамента городского хозяйства Ярослав Овчаров.

Начиная с полуночи 16 июля движение в центр города на данном участке будет производиться по крайней правой полосе.

ИСТОЧНИК KP.RU