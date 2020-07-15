В Ярославской области пройдет фестиваль воздухоплавания
Посмотреть на полеты аэростатов смогут все желающие
В пятницу, 17 июля, фестиваль переместится в Переславль-Залесский. ФОТО: группа "Федерация воздухоплавания Ярославской области" ВКонтакте
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Завтра, 16 июля, открывается фестиваль воздухоплавания «Золотое кольцо России». Начнется он в Суздале, а уже в пятницу, 17 июля, переместится в Переславль-Залесский. Посмотреть на воздушные шары смогут все желающие. Для этого нужно будет своим ходом добраться до места общего сбора.
Взлетать аэростаты каждый день будут из разных мест. О них организаторы мероприятия планируют сообщать сразу же после брифингов. С программой фестиваля можно ознакомиться на сайте Федерации воздухоплавания Ярославской области.
Завершится фестиваль 19 июля.
ИСТОЧНИК KP.RU