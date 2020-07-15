Решил увезти колонку: в Ярославле водитель забыл вытащить заправочный пистолет и поехал
Оказалось, что мужчина был пьян
Водитель повредил оборудование станцииФото: Алексей БУЛАТОВ
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Вечером 13 июля на заправочной станции в Заволжском районе Ярославля сработала кнопка тревожной сигнализации. На место выехал экипаж вневедомственной охраны.
- Выяснилось, что один из клиентов заправил машину и, забыв вытащить заправочный пистолет из бака, поехал. В результате водитель повредил оборудование станции. Мужчину задержали на выезде с территории АЗС и передали сотрудникам ГИБДД, - рассказали в пресс-службе Росгвардии по Ярославской области.
Полицейские провели медицинское освидетельствование и установили, что ярославец был пьян.
ИСТОЧНИК KP.RU