Решил увезти колонку: в Ярославле водитель забыл вытащить заправочный пистолет и поехал

15 Июль 2020 2020-07-15T16:32:55+03:00

Оказалось, что мужчина был пьян

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Вечером 13 июля на заправочной станции в Заволжском районе Ярославля сработала кнопка тревожной сигнализации. На место выехал экипаж вневедомственной охраны.

- Выяснилось, что один из клиентов заправил машину и, забыв вытащить заправочный пистолет из бака, поехал. В результате водитель повредил оборудование станции. Мужчину задержали на выезде с территории АЗС и передали сотрудникам ГИБДД, - рассказали в пресс-службе Росгвардии по Ярославской области.

Полицейские провели медицинское освидетельствование и установили, что ярославец был пьян.

ИСТОЧНИК KP.RU