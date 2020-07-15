И вновь гроза и ветер: ярославское МЧС опубликовало предупреждение
Сегодня, 15 июля, по уже ставшей на этой неделе традиции, на Ярославскую область вновь надвигается гроза и сильный ветер.
- По данным Ярославского ЦГМС, с 18 часов 15 июля до 18 часов завтрашнего дня в регионе ожидается гроза, при грозе порывы ветра могут достигать 15-18 метров в секунду, - сообщили в пресс-службе Главного управления МЧС России по Ярославской области.
В случае ухудшения погодных условий возможно увеличение количества ДТП, повреждение ЛЭП и линий связи, нарушения в системе ЖКХ, обрушение слабоукрепленных и широкоформатных конструкций и даже строительных кранов. Будьте внимательны и осторожны!
ИСТОЧНИК KP.RU