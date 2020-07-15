2020-07-15T15:31:59+03:00
Общество

И вновь гроза и ветер: ярославское МЧС опубликовало предупреждение

Ухудшение погоды прогнозируют в ближайшие часы
Светлана Крутикова
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В регионе ожидается гроза и сильный ветерВ регионе ожидается гроза и сильный ветерФото: ГУ МЧС по Ярославской области
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Сегодня, 15 июля, по уже ставшей на этой неделе традиции, на Ярославскую область вновь надвигается гроза и сильный ветер.

- По данным Ярославского ЦГМС, с 18 часов 15 июля до 18 часов завтрашнего дня в регионе ожидается гроза, при грозе порывы ветра могут достигать 15-18 метров в секунду, - сообщили в пресс-службе Главного управления МЧС России по Ярославской области.

В случае ухудшения погодных условий возможно увеличение количества ДТП, повреждение ЛЭП и линий связи, нарушения в системе ЖКХ, обрушение слабоукрепленных и широкоформатных конструкций и даже строительных кранов. Будьте внимательны и осторожны!

ИСТОЧНИК KP.RU

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