Рыбинца, который убил жену на глазах у детей, отправили в колонию на 18 лет

15 Июль 2020 2020-07-15T15:15:21+03:00

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Вчера, 14 июля, Ярославский областной суд вынес приговор мужчине, который обвинялся в убийстве с особой жестокостью. В июне 2019 года житель Рыбинска на глазах у детей зарезал жену.

Трагедия произошла в одном из сел Рыбинского района. На веранде дома муж с женой поссорились из-за подозрений в супружеской неверности. По версии обвинения, мужчина, будучи пьяным, схватил кухонный нож и начал угрожать супруге, а затем нанес ей множественные удары. На следующий день женщина скончалась в больнице. Ужасен и тот факт, что зверская расправа произошла на глазах малолетних детей супругов - сына и дочери.

Мужчина в зале суда признал себя виновным частично и рассказал свою версию произошедшего.

Придя домой, он увидел, как супруга с кем-то переписывается по телефону. Мужчине это не понравилось, и он сломал телефон в ее руках. Женщина попросила детей одеться и заявила, что они уходят к бабушке. Тогда обвиняемый взял нож и сказал жене, что, если та выйдет за калитку, он ударит ее. Женщина с детьми вернулись в дом, мужчина положил нож на стол. Затем супруга стала ругаться по поводу женщин, а муж сделал вид, что уходит. В этот момент жена схватила нож и ударила им мужчину в бок. От боли у обвиняемого потемнело в глазах, он отобрал нож и начал наносить удары супруге. Лишать жену жизни он не собирался и не знает, как все получилось.

- В ходе предварительного следствия мужчина неоднократно менял показания, в том числе пояснял, что не хотел, чтобы жена уходила от него, поэтому решил убить ее, а потом себя. Схватил нож, нагнал жену, стал наносить ей удары. Когда женщина упала, нанес не менее двух ударов себе в живот, после чего потерял сознание. Дети в судебном заседании давать показания отказались. Однако в ходе следствия поясняли, что удары ножом наносил только отец, сначала матери, потом себе, - рассказали в пресс-службе Ярославского областного суда.

Мужчину признали виновным и приговорили к 18 годам колонии строгого режима.

ИСТОЧНИК KP.RU