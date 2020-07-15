2020-07-15T14:58:59+03:00
Общество

«Ростелеком» принимает участие в «Большой перемене»

Решить задания можно до 22 июля
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«Ростелеком» принимает участие во всероссийском конкурсе для школьников 8–10 классов «Большая перемена» - проекте президентской платформы «Россия - страна возможностей».

Специалисты «Ростелекома» разработали для участников конкурса кейсы по направлению «Меняй мир вокруг!» - «Цифровой город» и «Кибербезопасность». В эпоху цифровой экономики без мощной и надежной информационной и телеком-инфраструктуры невозможно обеспечить комфортную жизнь и эффективную работу. Школьникам придется разобраться, что стоит за понятиями «умный город», «умный регион», «цифровые городские сервисы». Участникам предстоит разработать и предложить новый полезный цифровой сервис для своего города.

Также дети смогут погрузиться в проблему безопасности при использовании цифровых продуктов. В процессе решения кейса им нужно будет проанализировать риски, с которыми сталкиваются пользователи электронных устройств, продумать и описать модели угроз, которые связаны с интернетом вещей в повседневной жизни, а также предложить варианты защиты персональных устройств.

Этап решения заданий пройдет на официальном сайте Большаяперемена.онлайн до 22 июля 2020 года.

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